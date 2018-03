Gestul MINUNAT al lui Florin Nita la Praga! Cum devine IDOL pentru Sparta dupa o faza pe care a crezut ca n-o vede nimeni

Florin Nita a jucat in toate cele 4 meciuri oficiale ale Spartei din acest an.

Chiar daca echipa din Praga nu trece prin cel mai bun moment, Nita i-a impresionat pe fani cu interventiile sale. Sparta are 3 egaluri la rand in Cehia si e abia pe 5, in afara locurilor de Europa.

Nita a reusit sa le arate suporterilor cehi si latura sa mai putin cunoscuta. La ultimul meci de pe teren propriu, acum o saptamana, Nita l-a surprins pe un fan aflat in scaunul cu rotile. Fostul stelist i-a oferit o pereche de manusi si a petrecut cateva zeci de secunde alaturi de el, multumindu-i pentru ca sustine echipa la fiecare partida de pe teren propriu. Gestul lui Nita a fost observat de un jucrnalist, iar povestea a ajuns pe net. Sute de alti sustinatori ai Spartei au reactionat.

Pentru echipa romanilor din Cehia urmeaza marele derby cu Slavia, de sambata (18:30). Sparta spera sa se apropie la 4 puncte de rivala ei dupa jocul din weekend. Slavia e acum pe 2, loc ce trimite in preliminariile Champions League.