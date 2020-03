ULTIMA ORA | In timp ce Becali taie salariile jucatorilor, Florin Nita e tot mai aproape de FCSB! Ce a scris presa din Cehia in plina pandemie! Detaliile unui transfer de zile mari

Ce au scris cehii despre Florin Nita.

Portarul celor de la FCSB, Cristi Balgradean, a intrat in ultimele 6 luni de contract cu ros-albstrii si a semnat in secret cu CFR Cluj. In momentul in care Gigi Becali a aflat despre acest lucru, a luat foc si a decis sa il titularizeze pe Andrei Vlad, iar lui Balgradean i-a mai interzis sa mai calce la baza din Berceni.

Dupa ce acest lucru s-a intamplat, au aparut informatii legate de o revenire a lui Florin Nita la FCSB, portar care a plecat de la ros-albastri acum 3 ani. In acest moment, Nita a ajuns a 3-a varianta la Sparta Praga, iar in urmatoarea perioada de transferuri ar putea ajunge la FCSB, in conditiile in care presa din Cehia scrie ca ar mai putea veni un portar.

"Unul dintre cei care primesc peste 1 milion de coroane pe luna este Florin Nita, iar intrebarea e daca va mai ramane si dupa finalul sezonului. Acum, portarul roman il are concurent pe Milan Heca, dar la Sparta Praga poate veni Matous Trmal, de la FC Slovacko. Astfel, Florin, Nita, in varsta de 32 de ani ar putea schimba cu usurinta echipa in vara", scriu cei de la Sport Revue.

Gigi Becali a luat masuri de criza la FCSB, a taiat salariile jucatorilor la jumatate, iar cativa dintre ei, printre care si Cristi Balgradean, au intrat in somaj tehnic.