"Finalul carierei mele e departe!" Cum a raspuns Florin Nita in momentul in care a fost intrebat daca vrea sa revina la FCSB! Raspunsul care il poate face pe Becali sa mareasca oferta

Florin Nita a vorbit despre o posibila intoarcere la FCSB.

Florin Nita (32 de ani) a vorbit despre o posibila intoarcere la FCSB. Acesta a pierdut locul de titular la Sparta Praga si nu exclude o revenire la FCSB.

In momentul in care a fost intrebat de un posibil transfer la vicecampioana Romaniei, Nita a lasat sa se inteleaga ca ar fi dispus sa revina intre buturile ros-albastrilor.

"Finalul carierei mele este departe. Acum ma simt ca la varsta de 25 de ani, dar mult mai experimentat. In viata, nu stii niciodata ce iti poate rezerva viitorul", a declarat Florin Nita, la Digisport.

Nita castiga 20.000 de euro in Cehia in acest moment, iar daca ar vrea sa vina la FCSB, ar trebui sa renunte la o suma importanta de bani. Totusi este greu de crezut ca Nita va primi o oferta mai buna din partea altui club, in conditiile in care are o legatura stransa cu FCSB, in 2018 fiind convins cu greu sa plece la ros-albastri.