"Sunt sanse sa vin!" Se pregateste o revenire de senzatie? Florin Nita ar putea sa se intoarca la FCSB! Portarul roman a facut ANUNTUL! Cand s-ar putea produce mutarea la care nu se astepta nimeni

Florin Nita a vorbit despre o posibila intoarcere la FCSB.

Fostul portar al celor de la FCSB, Florin Nita, a vorbit despre o revenire in tricoul ros-albastrilor. In acest moment, la ros-albastri sunt Cristian Balgradean si tinerii Andrei Vlad, Toma Niga si Stefan Tarnovanu, care va veni de la Poli Iasi. Lui Balgradean i se va termina contractul la vara, iar Nita ar reprezenta o varianta foarte buna pentru trupa lui Vintila.

Gigi Becali l-a vandut pe Nita acum doi ani la Sparta Praga in schimbul a 1,3 milioane de euro. Nita a spus ca da totul pentru a juca la cel mai inalt nivel la Sparta Praga, dar spune ca in cazul in care Gigi Becali ar lua legatura cu oficialii clubului din Cehia, iar cele doua parti s-ar intelege, sunt sanse sa revina la FCSB.

"Eu incerc sa imi fac treaba cat mai bine la Sparta Praga. Dar, daca cluburile se vor intelege sunt sanse sa vin. Acum,. vreau sa ma recuperez repede dupa o accidentare, m-am lovit chiar inainte sa incepem meciurile. Antrenorul mi-a spus la inceputul anului ca voi avea sanse 50-50 cu celalat portar (Milan Heca). In pregatiri a fost foarte bine, m-am antrenat, apoi in amicale am fost folosit destul de mult, dar m-am accidentat la osul iliac si mai trebuie sa stau o saptamana pe bara inainte sa reincep antrenamentele.

Obiectivul meu este sa revin in poarta, va dati seama. Cat despre discutiile despre un eventual transfer, deocamdata nu stiu mare lucru, dar daca cluburile se vor intelege si mie o sa imi convina contractul, sunt sanse sa vin", a spus Florin Nita pentru Fanatik.