"Se vor schimba lucrurile si vor reveni la normal!" Florin Nita a vorbit despre situatia de la FCSB! Ce spune despre o revenire in tricoul ros-albastrilor

Guimaraes-FCSB este joi, de la ora 22:00 in direct la Pro TV.

FCSB se afla la cel mai slab inceput de sezon din istorie. Se afla pe ultimul loc in Liga 1 dupa 7 etape, acumuland doar 4 puncte. Ros-albastri se pregatesc de returul cu Guimaraes, care va fi in direct joi, de la ora 22:00 in direct la Pro TV. Este meciul care le poate aduce ros-alabstrilor aproape 10 milioane de euro, daca vor reusi sa se califice in grupele Europa League si totodata meciul care ar putea salva sezonul pentru formatia antrenata de Bogdan Vintila.

Despre situatia actuala de la FCSB a vorbit si fostul portar al vicecampioanei Romaniei, Florin Nita, care este de parere ca siutatia va reveni la normal la FCSB.

"Pentru echipa mea de suflet nu este o perioada tocmai buna, dar o sa vedeti ca o sa se schimbe lucrurile si totul o sa revina la normal. Cred in ei si m-ar bucura tare multe sa iasa din aceasta pasa proasta. Trebuie sa se gandeasca in primul rand sa-si atinga obiectivul de a ajunge in grupele Europa League. Apoi sa se gandeasca la campionat si sper sa prinda play-off-ul", a declarat Nita, la Digi.

Nita: "Nu pot sa spun"



Florin Nita a vorbit si despre o posibila intoarcere la FCSB si spune ca in acest moment nu poate lua o decizie in acest sens.

"Nu pot sa spun. Trebuie sa vorbesc cu familia. Cea mai buna decizie o iau in familie si cred ca asta e cel mai important", a mai spus Nita.