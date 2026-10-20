Promovarea fotbalului feminin, la nivel planetar, e cel mai important proiect FIFA, la ora actuală.

Șefii forului de la Zurich s-au prins că, dacă și meciurile fetelor vor genera un interes major, atunci veniturile astronomice vor veni „la pachet“ cu o asemenea reușită sportivă. La fel ca în cazul băieților. Și, totuși, în ciuda investițiilor masive din ultimii ani, fotbalul feminin e, în continuare, la ani-lumină distanță de cel masculin. Din toate punctele de vedere. Doar că, din dorința disperată a șefilor FIFA, de a accelera dezvoltarea fotbalului feminin, au apărut tot felul de echipe foarte slabe, inclusiv la turneele finale. Ce se întâmplă acum, la Mondialul U17, găzduit de Maroc, e încă o confirmare, în acest sens.

„Măcel“ fotbalistic în SUA – Samoa: 17-0!

Competiția care a pornit la drum de pe 17 octombrie are 24 de naționale pe tablou. Prea multe pentru nivelul fotbalului feminin, mai ales la Under 17. Rezultatul? O grămadă de meciuri încheiate cu scoruri de tenis. Iată câteva exemple:

*Coreea de Nord U17 – Puerto Rico U17, scor 6-0

*Brazilia U17 – Canada U17, scor 6-2

*Japonia U17 – Zambia U17, scor 5-0

Dar ce s-a întâmplat acum, în meciul SUA U17 – Samoa U17 a făcut înconjurul lumii. Pentru că aici a avut loc un adevărat „măcel“ fotbalistic: 17-0 pentru echipa Statelor Unite! În prima repriză, americancele au înscris, în minutele 2, 12, 18, 20, 25, 28, 30, 37 și 45+4. A fost 9-0 la pauză. La reluare, calvarul echipei Samoa a continuat. Cu goluri încasate, în minutele 57, 64, 70, 73, 75, 78, 87 și 90!

Într-un asemenea duel dezechilibrat, Maddie DiMaria și-a făcut de cap, marcând de șase ori!

De remarcat că, în SUA, fotbalul feminin s-a dezvoltat foarte puternic. Americancele au cucerit aurul olimpic de cinci ori și titlul mondial de patru ori, ocupând locul 2, în ultimul clasament FIFA.