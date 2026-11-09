Federația Română de Fotbal a anunțat o schimbare de ultimă oră în lotul naționalei U17 pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Daniele Paul, fundaș legitimat la AS Roma, se alătură „tricolorilor”, în timp ce Alexandru Miloiu va merge la reprezentativa U20, pregătită de Adrian Iencsi.

„Modificare de ultimă oră: Daniele Paul, legitimat la AS Roma, se alătură tricolorilor. Alexandru Miloiu va merge la lotul Under 20, sub comanda lui Adrian Iencsi”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

România se află la primul Campionat Mondial U17 din istorie

Generația 2009 s-a calificat în premieră la turneul final, programat în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026. Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

România va debuta pe 21 noiembrie, contra Mexicului, de la ora 17:30. Urmează partida cu Venezuela, pe 24 noiembrie, de la 14:30, iar ultimul meci din grupă va avea loc pe 27 noiembrie, împotriva Camerunului, de la ora 18:00.