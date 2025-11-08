Românii au luat cu asalt Superliga turcă, în vară. Sport.ro a arătat aici câți jucători avem acum în acest campionat unde, pe vremuri, Hagi și Popescu au făcut furori, la Galatasary.

Din păcate, astăzi, ai noștri nu mai ajung la formațiile fruntașe din Turcia. Dovada cea mai bună e chiar cazul Ianis Hagi, fiul fostului căpitan al naționalei. Care, după mai bine de trei luni pe tușă, cu greu și-a găsit un loc, la Alanyaspor, o formație de mijlocul clasamentului.

Sorescu a ratat un penalty

Astăzi, prima partidă a zilei în Superliga turcă, Gaziantep – Rizespor, a adus față în față trei jucători români.

La formația gazdă, Alex Maxim (35 de ani) a fost titular și cu banderola de căpitan pe braț. În schimb, colegul său, Deian Sorescu (28 de ani), a început partida pe banca de rezerve. La Rizespor, Valentin Mihăilă și-a prelungit agonia, după cum Sport.ro a explicat aici.

Revenind la Gaziantep – Rizespor, scorul a fost egal la pauză: 1-1. La reulare, autogolul lui Rodrigues (59) a trimis Rizespor în frunte. La un minut după ce oaspeții au preluat conducerea, pe teren a fost trimis Deian Sorescu. Din păcate, la 11 minute după intrarea sa, internaționalul nostru a ratat un penalty, în minutul 71.

Spre norocul lui Sorescu, în minutul 74, a venit golul lui Rodrigues, pentru 2-2. Astfel, fotbalistul portughez și-a „reparat“ și greșeala de la autogolul din minutul 59. Cum până la final nu s-a mai marcat, Gaziantep – Rizespor s-a încheiat la egalitate: 2-2.

La gazde, Alex Maxim a jucat 56 de minute, el fiind schimbat din cauza unei accidentări. Maxim a fost notat cu 7,4 de Flashscore. Același site i-a acordat lui Sorescu nota de 6,2. Media echipei, la Gaziantep, a fost de 6,9.

În clasament, Gaziantep e pe 6, având 19 puncte, în timp ce Rizespor ocupă locul 10 cu 14 puncte. Liderul din Turcia e Galatasaray cu 29 de puncte.

