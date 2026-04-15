Justin Bijlow, Nicola Leali și Daniele Sommariva își încheie contractele cu formația italiană la finalul actualei stagiuni. Olandezul Bijlow se bucură de încrederea antrenorului De Rossi, după ce a fost adus în perioada de mercato din iarnă de Diego Lopez. Oficialii genovezi iau în calcul activarea unei opțiuni de prelungire pe cel puțin două sezoane, scrie presa din Italia.

Evoluțiile sale constante atrag însă atenția altor echipe importante din Europa, motiv pentru care clubul caută să finalizeze negocierile cât mai curând pentru a evita surprizele în perioada de mercato din vară. Jucătorul este dispus să se lege pe termen lung de actuala sa echipă.

În privința rolului de număr doi, Nicola Leali se bucură de aprecierea clubului. Acesta a acceptat noul statut după transferul lui Bijlow, iar prelungirea înțelegerii sale pentru stagiunea viitoare pare iminentă. Situația lui Sommariva, pe de altă parte, va fi decisă abia la finalul campionatului.

În paralel, Benjamin Siegrist, portarul elvețian sosit sub formă de împrumut de la Rapid București, are șanse minime să continue. Ajuns pe linie moartă după transferul olandezului și ținut departe de gazon de o accidentare la mână, el se va despărți, cel mai probabil, de gruparea „rossoblu”.

Varianta Consiglio prinde contur

O atenție specială îi este acordată lui Leonardo Consiglio, un portar format în academia proprie, aflat momentan sub formă de împrumut la Dolomiti Bellunesi, în Serie C. După un sezon în care a fost om de bază, angajamentul său actual expiră în luna iunie.

Potrivit strategiei clubului, revenirea sa imediată la prima echipă este puțin probabilă, deoarece tânărul goalkeeper are nevoie de experiență și de minute pe teren. Conducerea analizează un nou împrumut, existând deja zvonuri despre interesul unor formații din Serie B. Genoa intenționează să replice traseul urmat în trecut de Mattia Perin, care a fost împrumutat la Pescara și Padova înainte de a debuta ca titular cert pentru „Grifon”.