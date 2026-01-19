Genoa a bătut palma pentru aducerea portarului Justin Bijlow de la Feyenoord. Internaționalul olandez a început deja testele medicale cu gruparea din Serie A.



Tuttomercato scrie că Justin Bijlow „a început vizita medicală”. Goalkeeper-ul va parafa un contract valabil până în luna iunie, iar italienii și-au asigurat o opțiune de a extinde înțelegerea până în 2029. Dacă va trece de testele medicale, Bijlow se va alătura lotului pregătit de Daniele De Rossi.



Cifrele noului portar



Cotat la 4 milioane de euro, fotbalistul de 27 de ani vine să întărească defensiva „Grifonului”. Produs al academiei din Rotterdam, Bijlow a prins un singur meci în acest sezon pentru Feyenoord, fiind căpitan în Cupă.



Portarul aduce experiență internațională în Italia, având în palmares 8 selecții la echipa națională a Țărilor de Jos.

