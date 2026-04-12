Genoa, echipa al cărei acţionar majoritar este omul de afaceri român Dan Şucu, a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Sassuolo, într-un meci din etapa a 32-a din Serie A, disputat duminică.

Genoa - Sassuolo 2-1 cu un gol fabulos al lui Malinovskyi și echipa lui Șucu este ca și salvată de la retrogradare

Golurile au fost marcate de Ruslan Malinovskyi (18 - execuție fabuloasă VIDEO AICI) şi Caleb Ekuban (84) pentru învingători, respectiv Ismael Kone (57).

”Malinovskyi, instinct de killer”, a notat la final Gazzetta dello Sport, care l-a desemnat pe jucătorul lui Șucu MVP-ul meciului.

Ambele echipe au evoluat în inferioritate numerică în repriza secundă, după ce Domenico Berardi (Sassuolo) şi Mikael Ellertsson (Genoa) au văzut cartonaşul roşu în urma unei altercaţii pe care au avut-o în tunelul către vestiare.

Genoa a acumulat 36 de puncte în urma acestui succes şi a urcat temporar pe locul 13, distanţându-se la nouă puncte de "zona roşie" a clasamentului din Serie A.

Rezultatele și marcatorii din etapa 32 din Serie A

Vineri

AS Roma - Pisa 3-0

A marcat: Donyell Malen (3, 43, 52).

Sâmbătă

Cagliari - Cremonese 1-0

A marcat: Esposito (63).

Torino - Hellas Verona 2-1

Au marcat: Simeone (6), Casadei (50), respectiv Bowie (38).

AC Milan - Udinese 0-3

Au marcat: Bartesaghi (27 - autogol), Ekkelenkamp (37), Atta (71).

Atalanta - Juventus Torino 0-1

A marcat: Boga (48).

Duminică

Genoa - Sassuolo 2-1

Au marcat: Malinovskyi (18), Ekuban (84), respectiv Ismael Kone (57).

Duminică se mai dispută meciurile Parma - Napoli, Bologna - Lecce şi Como - Inter Milano, în timp ce luni va avea loc partida Fiorentina - Lazio Roma, informează Agerpres.

