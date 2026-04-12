Genoa a ajuns astfel pe locul 13 în clasamentul din campionatul Italiei, cu 36 de puncte, un pas uriaș spre salvarea de la retrogradare. ”Grifonul” se află la 9 puncte deasupra lui Cremonese, echipa aflată în acest moment pe ultimul loc retrogradabil.

De Rossi, laude la adresa conducerii lui Genoa după victoria cu Sassuolo

Echipa finanțată de Dan Șucu a început bine meciul și, după doar 18 minute, Malinovskyi a deschis scorul. Pe finalul primei reprize, Ellertsson și Berardi au intrat într-o altercație, iar ambii jucători au văzut cartonașul roșu.

După pauză, Sassuolo a egalat prin Kone, dar Ekuban a marcat golul victoriei pentru Genoa în minutul 84.

Daniele de Rossi a lăudat atitudinea elevilor săi după meci, dar și atitudinea celor din jurul clubului, inclusiv a lui Dan Șucu. Antrenorul a lăudat felul în care este organizat clubul și s-a arătat convins că Genoa va evolua în Serie A și în următorul sezon.

”Nu ne permiteam să pierdem acest meci. Am câștigat și este un lucru bun. O atitudine excelentă din partea tuturor. Nu am dominat, dar modul în care a venit al doilea gol arată câtă motivație au avut jucătorii noștri. Aici există valori umane excelente, un club organizat și o bază uriașă de suporteri.

Este esențial ca oricine ajunge într-un vestiar să găsească pe cineva care să-i explice mediul. Acești băieți au fost extrem de importanți în a-i ajuta pe noii jucători să înțeleagă unde au ajuns. Poți folosi multe tactici, dar, în realitate, armonia din cadrul grupului face diferența. Iar aici există din plin. Ceea ce nu a lipsit niciodată este atitudinea. Repriza a doua a fost puțin mai ștearsă, dar ne-am dorit cu adevărat să câștigăm.

Sunt băieți aici care cred până la capăt, care poartă tricoul lui Genoa ca pe o a doua piele. Abordează situațiile așa cum o fac și eu. Îmi place foarte mult acest lucru”, a spus Daniele de Rossi.

