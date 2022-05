Și totuși l-a învins pe Guardiola! Jurgen Klopp, votat antrenorul anului în Premier League

Germanul Jurgen Klopp, managerul echipei FC Liverpool, a fost desemnat antrenorul anului de către colegii săi din prima ligă a campionatului de fotbal al Angliei, informează Reuters.

Liverpool a cucerit în acest sezon, sub comanda lui Klopp, Cupa Ligii şi Cupa Angliei, clasându-se pe locul secund în Premier League, la un singur punct de campioana Manchester City.

"Cormoranii" s-au calificat, totodată, în finala actualei ediţii a Ligii Campionilor, în care vor înfrunta echipa spaniolă Real Madrid, sâmbătă la Paris.

"Este o mare onoare, după un sezon nebun. Iar faptul că eşti votat de colegii tăi este, evident, cel important premiu", a spus tehnicianul german marţi, cu ocazia ceremoniei organizate de Asociaţia antrenorilor din Premier League (LMA).

În vârstă de 54 ani, Jurgen Klopp a fost desemnat pentru prima oară Antrenorul anului de LMA la finalul sezonului 2019-2020, în care Liverpool a cucerit primul său titlu de campioană a Angliei după o aşteptare de 30 de ani.

BREAKING: Jurgen Klopp is the Premier League's Barclays Manager of the Season! ???????? pic.twitter.com/C8GaNnZwVT