Primul an a fost de acomodare pentru superstarul argentinian și nu a avut evoluții magnifice. Începând cu al doilea sezon, însă, Lionel Messi și-a dovedit clasa, iar până în această clipă a marcat 13 goluri și a oferit 13 assist-uri în 23 de meciuri în primul eșalon al Franței.

Și-a mințit Messi colegii?! Dezvăluirile incredibile făcute de un jucător de la FC Barcelona: „Vorbisem cu el dimineață”

Jordi Alba, fundașul stânga de la FC Barcelona și fostul coleg al campionului mondial cu Argentina, a vorbit despre momentul în care a aflat vestea că Lionel Messi se va despărți de catalani, evidențiind cât de șocat s-a simțit în clipele respective.

„Dimineață vorbisem cu el și mi-a spus că va semna și va continua pe Camp Nou. Țin minte că eram acasă cu soția mea și când am văzut știrile că va fi transferat la PSG am fost în stare de șoc. Nu am putut crede. Avem o prietenie frumoasă, iar ăla a fost un moment dificil.

S-a adaptat greu la viața din Paris, dar acum e fericit și arată mult mai bine. Șiu că a avut familie aici, prieteni, noi am câștigat multe datorită lui. Nu știu dacă va reveni, nu am discutat despre asta, dar mi-ar plăcea să se întâmple”, a spus Jordi Alba, citat de Tuttomercatoweb.

Până când va juca Lionel Messi pentru Argentina? Selecționerul Lionel Scaloni a făcut anunțul

Selecţionerul campioanei mondiale Argentina, Lionel Scaloni, a declarat marţi că superstarul Lionel Messi, revenit în ţara natală pentru disputarea a două meciuri amicale, va continua să joace în tricoul echipei naţionale de fotbal ''până când va spune contrariul", informează AFP.

"Messi va continua să vină (la echipa naţională) până când va spune contrariul. Îl văd fericit pe teren şi în selecţionată", a spus Scaloni despre căpitanul său în vârstă de 35 de ani şi cu 172 de selecţii, cu două zile înaintea meciului cu Panama, care va avea loc la Buenos Aires, prima apariţie a naţionalei Argentinei după titlul mondial cucerit în Qatar.

