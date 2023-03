Joao Felix s-a decis! Unde vrea să joace din sezonul următor

Portughezul și-a dorit o nouă experiență, după ce nu a primit foarte multe șanse din partea lui Diego Simeone în prima parte a sezonului la Atletico Madrid. A ajuns la Chelsea, în Premier League, unde ar vrea să rămână și din sezonul următor, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Potrivit ultimelor informații apărute în spațiul public, Chelsea ar fi mulțumită de evoluțiile lui Felix și ar fi gata să negocieze cu Atletico pentru transferul definitiv al acestuia.

Rămâne de văzut în ce condiții ar fi dispusă Atletico Madrid să renunțe la Felix, pe care l-a transferat pentru 127 de milioane de euro de la Benfica, în 2019.

