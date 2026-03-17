Finala disputată la Rabat fusese câștigată inițial de Senegal, scor 1-0, după golul marcat în prelungiri de Pape Gueye.

La două luni după finală, Comisia de Apel a stabilit că Senegal a încălcat articolele 82 și 84 din regulament și a omologat meciul cu scorul de 3-0 pentru Maroc, care a fost declarat oficial câștigător al turneului.

Prima reacție din Senegal după decizia CAF: „Pentru eternitate”

Prima reacție din tabăra senegaleză nu a întârziat să apară. Fundașul central Moussa Niakhate a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la festivitatea de premiere, în care apare cu trofeul câștigat pe teren.

Mesajul transmis de jucător a fost unul scurt, dar sugestiv: „Pentru eternitate”.