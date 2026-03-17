Finala disputată la Rabat fusese câștigată inițial de Senegal, scor 1-0, după golul marcat în prelungiri de Pape Gueye.
La două luni după finală, Comisia de Apel a stabilit că Senegal a încălcat articolele 82 și 84 din regulament și a omologat meciul cu scorul de 3-0 pentru Maroc, care a fost declarat oficial câștigător al turneului.
Prima reacție din Senegal după decizia CAF: „Pentru eternitate”
Prima reacție din tabăra senegaleză nu a întârziat să apară. Fundașul central Moussa Niakhate a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la festivitatea de premiere, în care apare cu trofeul câștigat pe teren.
Mesajul transmis de jucător a fost unul scurt, dar sugestiv: „Pentru eternitate”.
Ce s-a întâmplat
Deși Senegal câștigase pe teren trofeul, scor 1-0 cu Maroc, Confederația Africană de Fotbal a anulat rezultatul și a decis ca titlul să fie acordat Marocului.
În timpul meciului, senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, după ce arbitrul a acordat un penalty pentru gazde în urma analizei VAR.
Partida a fost întreruptă mai bine de zece minute, iar jucătorii Senegalului au revenit pe teren abia după intervenția căpitanului Sadio Mane.
Penalty-ul a fost executat de Brahim Diaz, care a încercat o „Panenka”, însă execuția a fost ratată. Pe final, Senegal a dat lovitura prin golul marcat de Pape Gueye în prelungiri și a sărbătorit cucerirea trofeului.
La scurt timp după meci, federația marocană a depus o contestație la CAF, unde a susținut că gestul jucătorilor senegalezi de a părăsi terenul a influențat desfășurarea finalei.
Două luni mai târziu, Comisia de Apel a CAF a dat verdictul final. În baza articolelor 82 și 84 din regulament, forul african a decis că protestul Senegalului reprezintă o încălcare gravă a regulilor și a considerat că echipa a refuzat practic să continue jocul.
Prin urmare, rezultatul finalei a fost anulat, iar meciul a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru Maroc. Astfel, Maroc a fost declarată oficial câștigătoarea competiției, obținând al doilea titlu din istorie, primul după triumful din 1976.