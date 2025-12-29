Selecționer la Zimbabwe este antrenorul român Mario Marinică , în timp ce titular până acum în centrul defensivei Africii de Sud a jucat Siyabonga Ngezana , fotbalistul lui FCSB.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, naționalele din Zimbabwe și Africa de Sud se întâlnesc în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală din Grupa B de la Cupa Africii pe Națiuni.

„Viitorul e asigurat!” Reacția fanilor după duelul lui Ngezana cu Salah la Cupa Africii: notele primite de stoperul FCSB



Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB, a fost integralist vineri seară în partida pierdută de Africa de Sud în fața Egiptului, scor 0-1, la Cupa Africii pe Națiuni.

În ciuda înfrângerii, prestația solidă a fundașului în fața starului Mohamed Salah i-a entuziasmat pe suporterii „Bafana Bafana”, care l-au asaltat cu laude pe rețelele de socializare.

Deși naționala sud-africană a cedat la limită în runda a doua din Grupa B, după un penalty transformat de vedeta lui Liverpool chiar înainte de pauză, apărătorul roș-albaștrilor a avut o evoluție apreciată pe stadionul din Agadir. Egiptenii au jucat o repriză întreagă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Hany în prelungirile primei părți, dar Africa de Sud nu a reușit să egaleze pe tabelă. Cu toate acestea, defensiva condusă de Ngezana a limitat proporțiile scorului, iar intervențiile fotbalistului cotat la 3 milioane de euro au fost remarcate de fani.

Imediat după fluierul final, pe rețelele de socializare, suporterii au fost invitați de „Football Stage” să noteze prestația stoperului de 28 de ani. Reacțiile au fost pozitive, mulți văzându-l pe Ngezana drept un lider al generației și acordându-i calificative mari pentru modul în care s-a descurcat în fața ofensivei „faraonilor”.

Unii dintre cei mai vocali susținători ai naționalei sud-africane au transmis mesaje pline de speranță:

„Parteneriatul dintre Ngezana și Mbokazi are potențialul să ne conducă mulți ani de acum înainte”;

„Ngezana ar trebui să evite jocul dur, dar îi dau nota 9 astăzi”;

„10/10”.

Calcule pentru calificare



În urma acestui rezultat, Egiptul și-a asigurat deja biletele pentru optimile de finală ale competiției, fiind prima echipă calificată după ce a acumulat maximum de puncte în primele două etape.

Echipa lui Ngezana rămâne pe locul secund, cu 3 puncte, obținute după victoria cu Angola, și păstrează șanse mari de a merge mai departe.

Astăzi, în ultima etapă a fazei grupelor, Africa de Sud va înfrunta Zimbabwe într-un meci decisiv pentru configurația finală a clasamentului, în timp ce Egiptul va juca împotriva Angolei.

