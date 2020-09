Seicii miliardari de la City tocmai au pus mana pe o noua echipa! Au cumparat-o si vor s-o transforme intr-o super forta!

City Football Group a mai dat o lovitura importanta in lumea fotbalului.

Seicii de la Manchester City au cumparat al zecelea club, Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), club care evolueaza in liga a doua din Franta.

Mutarea arata intentia seicilor de a investi in fotbal si de a continua expansiunea City Football Group. Astfel, grupul va deveni actionarul majoritar la ESTAC, dupa ce au achizitionat pachetul de la fostul patron, Daniel Masoni.

L’ESTAC rejoint le City Football Group !

L'ESTAC rejoint le City Football Group !

City Football Group detine cluburi in toata lumea: Manchester City in Marea Britanie, New York City FC in SUA, Melbourne City FC in Australia, Yokohama F. Marinos in Japonia, Montevideo City Troque in Uruguay, Girona FC in Spania, Sichuan Jiuniu FC in China, Mumbai City FC in India si Lommel SK in Belgia.