"Transferul lui Thiago la Liverpool ar fi mai bun decât Messi la City"! Declaratia unui fotbalist englez care nu este atat de impresionat de mutarea argentinianului in Premier League!

Pentru un fotbalist englez, transferul lui Messi la formatia antrenata de Pep Guardiola nu este atat de impresionant.

Fostul mare jucator al lui Manchester United, Wayne Rooney (34 de ani) considera ca transferul lui Thiago la Liverpool ar fi o mutare mai buna decat Messi la Manchester City. De asemenea, actualul atacant al lui Derby County vede din nou o lupta la titlu intre Liverpool si Manchester City.

"Cred ca City sau Liverpool se vor lupta la titlu. Chelsea face foarte multe transferuri, multe dintre ele bune. Manchester United are mult potential in lot, insa tot cred ca mai are nevoie de un an.

Deci cred ca titlul se va decide intre City si Liverpool, iar dacă Liverpool il ia pe Thiago de la Bayern, cred ca s-a cam terminat cu titlul. Ar fi un transfer mai bun decat Messi la Manchester City", a declarat Rooney pentru TalkSport.