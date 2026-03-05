Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?

”HALTERE. Mihaela Cambei – 🏆campioană națională

Mihaela Valentina Cambei (CS Dinamo) s-a impus fără să forțeze la Campionatul Național de haltere pentru seniori, desfășurat la Sala Rapid din București.

Campioana europeană s-a impus la categoria 53 kg cu un total de 195 kg (90 kg la smuls și 105 kg la procedeul aruncat).

🏆La categoria 60 kg masculin, Cristian Marian Luca a cucerit argintul, cu un total de 250 kg (115 kg – 135 kg).

Sportivii sunt antrenați de Anton Ficzi și Valeriu Calancea”, a postat CS Dinamo București.

Un an 2025 excepțional pentru Mihaela Cambei

Anul trecut, Mihaela Cambei a devenit campioană mondială și vicecampioană olimpică la haltere.

Născută pe 18 noiembrie 2002, în Dofteana, județul Bacău, Mihaela a descoperit halterele încă din copilărie. La doar 16 ani, în 2018, câștiga bronzul la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, iar de atunci ascensiunea sa a fost constantă.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu minunat, o să-l pun alături de restul. A fost un an extraordinar pentru mine, am depășit orice limită după Paris 2024. Mă pregătesc pentru Los Angeles 2026 și sper să reușesc și acolo. Îi mulțumesc antrenorului meu, Valeriu Calancea”, a declarat Mihaela Cambei în decembrie anul trecut.

În 2024, Mihaela Cambei a devenit prima femeie din România medaliată olimpic la haltere, când avea să obțină argintul la categoria 49 kg la Jocurile Olimpice de la Paris.

În toamna lui 2025, sportiva a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatul Mondial din Norvegia, competiție ce a putut fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO.