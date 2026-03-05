FCSB a ratat calificarea în play-off în actualul sezon, iar finanțatorul Gigi Becali caută de urgență soluții pentru reconstrucția clubului pe plan sportiv. Omul de afaceri și-a exprimat public dorința de a-i atrage în conducere pe Adrian Ilie și Mirel Rădoi. Zilele trecute, patronul i-a propus în direct o funcție celui poreclit „Cobra”, jucător care a mai făcut parte din proiectul echipei în perioada 2007-2008.

Fostul internațional are programată o vizită în Pipera pentru a discuta detaliile unei posibile colaborări. Cu toate acestea, el a respins din capul locului ideea de a ocupa un post care să necesite prezența zi de zi la sediul clubului, preferând să își gestioneze în continuare propriile afaceri. Fostul atacant a explicat clar poziția sa actuală înainte de discuția finală.

„Nu am mai vorbit cu domnul Becali. A fost o discuție la telefon și i-am transmis că o să-i fac o vizită în următoarele zile. Atât. (n.r. - dacă ar accepta un post zilnic la birou) Nu există așa ceva. Nu că nu sunt deschis, dar nu am cum, pur și simplu. Acum nu am ce să spun mai multe, trebuie mai întâi să vorbesc cu domnul Becali. După ce voi discuta cu dânsul, atunci o să fie altceva”, a spus Adrian Ilie, potrivit Digisport.

Exod masiv de la FCSB în perioada de mercato

Dincolo de schimbările de la nivelul conducerii, campania de vară se anunță una agitată pentru lotul roș-albaștrilor. Mulți dintre fotbaliștii de bază își doresc să facă pasul către alte campionate după contraperformanța din acest sezon. Darius Olaru și Ștefan Târnovanu, cel din urmă pierzându-și statutul de titular, vizează transferuri în străinătate.

În același timp, Daniel Bîrligea se află pe radarul mai multor cluburi din Italia, în timp ce Joyskim Dawa a atras atenția echipelor din Franța, Belgia și Rusia. De asemenea, decarul Florin Tănase ia în calcul o nouă plecare, vizând o ofertă din zona Golfului.