Patronul de la FCSB este de părere că fără Tănase în teren, jocul echipei nu funcționează, lucru ce s-a văzut și în rezultatele meciurilor în care fotbalistul a lipsit.

Florin Tănase ar putea pleca de la FCSB

Văzut drept un ”pilon” al echipei, Gigi Becali a anunțat recent că vrea să îi prelungească înțelegerea lui Florin Tănase cu încă un an, însă se pare că planul fotbalistului ar fi cu totul altul.

Conform Iamsport, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Florin Tănase ar fi dispus să schimbe peisajul, mai ales că are pe masă oferte consistente. Sursa citată susține că șansele ca Florin Tănase să semneze un nou contract cu gruparea patronată de Gigi Becali sunt minime, deoarece acesta se gândește să accepte o ofertă primită din zona arabă, mai ales că FCSB nu va mai lupta pentru titlul de campioană a României și nu va mai juca în preliminariile Champions League.

Rămâne de văzut dacă fotbalistul va da curs ofertei, în condițiile în care, în momentul de față, situația este tensionată în Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite ale Americii și Israel au atacat Iranul, care a ripostat și a țintit bazele americane din zona Golfului.