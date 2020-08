Salariul HALUCINANT pe care Messi ar urma sa il primeasca la Manchester City! Cat va castiga argentinianul

Plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona este tot mai evidenta.

Zilele trecute el a spus ca va face testul pentru Covid-19 si se va prezenta la antrenamente, insa argentinianul s-a razgandit iar ruptura dintre el si club este evidenta. Lotul Barcelonei a fost chemat ieri la baza de antrenament pentru a afectua vizita medicala si testele PCR pentru COVID-19.

Messi era programat impreuna cu cel mai bun prieten al sau, Luis Suarez, la ora 11:15, ora Romaniei. Din pacate pentru fanii Barcei doar uruguaianul s-a prezentat la test.

Manchester City sparge banca si ar fi pregatita sa ii plateasca lui Messi 500 de milioane de euro salariu in 5 ani de zile. Balonul de Aur ar castiga 50 de milioane de euro pe sezon plus un bonus de uluitor de 250 de milioane de euro dupa 3 ani petrecuti la City si inaintea mutarii la New York City. Starul argentinian ar urma sa petreaca doar 3 ani in Premier League, iar ultimii 2 ani de contract sa mearga in MLS.