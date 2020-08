SOC MAJOR in negocierile cu City! Barcelona a decis singurul pret pentru care se DESPARTE de Messi! Suma GIGANTICA poate bate toate recordurile

Messi si-a decis destinatia dupa ce a anuntat-o pe Barcelona ca vrea sa plece.

Leo si-ar dori sa ajunga langa Pep Guardiola in Premier League, la Manchester City. Englezii ar fi dispusi sa dea 100 de milioane de euro si propun inca 3 jucatori in afacere: pe Bernardo Silva, Eric Garcia si Gabriel Jesus.



Barcelona nici nu vrea sa auda! Conform postului catalan de radio RAC1, presedintele Bartomeu a decis ca Barcelona NU va negocia cu niciun club pentru Messi. Leo pleaca doar in cazul in care ii este achitata clauza de reziliere in valoare de 700 de milioane de euro!

Dupa raspunsul de forta dat catre media in prima zi de dupa anuntul lui Messi, Barcelona parea sa fi facut un pas in spate. Nu pentru mult timp! Dupa discutiile interne, Bartomeu a hotarat ca va reveni la ceea ce anuntase initial: Messi nu pleaca decat daca ii este achitata clauza! Onda Cero anunta ca Bartomeu a transmis mesajul si catre echipa de avocati a lui Messi.

Leo ar fi luat decizia sa nu se prezinte la testul de coronavirus de duminica, ultimul dinaintea reluarii pregatirilor pentru noul sezon. CAT Radio sustine ca aceasta recomandare i-a fost facuta lui Messi de catre echipa sa legala. Superstarul argentinian va incerca s-o convinga pe Barcelona sa accepte sa negocieze cu cluburile interesate de el. Leo isi doreste cu orice pret sa evite un conflict public si a transmis ca nu va vorbi cu nicio sursa de presa pana cand relatia cu clubul nu va fi solutionata. Messi a cerut o intalnire cu sefii, care va avea loc zilele urmatoare.

Cel mai scump jucator transferat vreodata e Neymar, adus de PSG de la Barcelona in 2017 cu 222 de milioane de euro. E greu de crezut ca, in contextul pandemiei, vreun club va reusi sa se atinga de clauza lui Messi. Si ceilalti mari cheltuitori din fotbalul mondial, seicii de la PSG, sunt interesati de Messi. Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a luat legatura cu tatal lui Messi pentru a-i transmite mesajul presedintelui Al Khelaifi, a scris France Football.