Anunt CUTREMUR pentru fanii Barcelonei! Messi si City Football Group ar fi ajuns la o intelegere! Seicii, pregatiti sa il imbrace in AUR pe starul argentinian

Starul argentinian a anuntat clubul ca vrea sa plece dupa umilinta istorica suferita cu Bayern Munchen in Champions League. Capitanul catalanilor nu s-a prezentat la testul PCR si nici nu a mers la antrenament, iar plecarea sa pare iminenta.

Tatal sau calatoreste din Argentina in Barcelona pentru a vorbi cu Bartomeu, incercand sa finalizeze datele transferului sau, iar acum, presa internationala anunta ca Leo ar fi ajuns deja la o intelegere cu City Football Group.

Argentinianul va incasa 700 de milioane de euro pe parcursul a 5 ani, trei dintre ei ii va juca la Manchester City, iar restul la New York City, echipa lui Mitrita.

Mai mult decat atat, Leo ar urma sa primeasca un rol important in cadrul corporatiei seicilor din Emiratele Arabe Unite.

Lionel Messi has agreed financial terms worth €700M over the course of five years with City Football Group. Messi is expected to spend three seasons at #ManCity before moving to New York City FC. In addition, Messi has also been offered an equity stake in CFG.

[@DuncanCastles]