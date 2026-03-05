Observatorul pentru Fotbal CIES a publicat miercuri, 4 martie 2026, un raport care analizează jucătorii cu cele mai multe goluri și pase de gol în meciurile din ligile interne disputate în ultimele 365 de zile. Din perspectivă pur numerică, Lionel Messi ocupă prima poziție cu 59 de contribuții decisive, constând în 37 de goluri și 22 de pase de gol. Acesta are un avans de 17 reușite față de oricare alt jucător analizat.

Clasamentul ponderat

La calcularea unui scor ponderat, care ia în considerare coeficientul sportiv al meciurilor jucate, Messi se menține pe primul loc cu un indice de 66.3. Pe poziția a doua se află francezul Kylian Mbappe, cu 41 de contribuții decisive și un scor de 65.4. Podiumul este completat de englezul Harry Kane, care a adunat 42 de contribuții decisive și un indice de 64.5. Un alt remarcat al raportului este Michael Olise, cu un record de 22 de pase decisive în acest interval de timp.

Ierarhia, care acoperă 45 de ligi naționale, include jucători de vârste foarte diferite. Lamine Yamal este cel mai tânăr fotbalist din top 100, având 18.6 ani și reușind 18 goluri și 11 pase de gol. La polul opus, portughezul Cristiano Ronaldo continuă să fie prezent printre lideri la vârsta de 41,1 ani, înregistrând 31 de contribuții decisive. Tot la capitolul veterani se remarcă și Fernando Zampedri, la vârsta de 38.0 ani.