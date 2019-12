Scene INGROZITOARE in derby-ul din Manchester! Toata Anglia il vrea pe omul care a scos sunete de maimuta si i-a UMILIT pe jucatorii lui United

Manchester United s-a impus in derby-ul din Manchester si a lasat-o pe City la 14 puncte in spatele liderului Liverpool.

In ciuda rezultatului major obtinut de echipa lui Solskjaer, atentia a fost mutata spre un incident scandalos petrecut in timpul partidei. Un fan a fost surprins in tribuna imitand o maimuta in timp ce mijlocasul lui United, Fred, se apropia de marginea terenului. Brazilianul a fost victima suporterilor gazda si la fazele fixe. Mai multe obiecte au zburat in directia lui!

Englezii sunt acum in cautarea omului surprins de camere insultandu-l pe Fred. Suporterul ar putea fi interzis pe viata pe stadioanele din Anglia!





#ManchesterDerby can’t wait to hear the ambassador of anti racism defend the home fans that were monkey chanting Fred pic.twitter.com/DxReRaqjvG — MisterTee (@NewForesteer) December 7, 2019