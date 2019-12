BOMBA ANULUI: Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Juventus insa nu la Manchester United! Cine il vrea cu insistenta pe starul portguhez si pregateste o mutare GIGANTICA

Un club din America vrea sa il aduca pe Cristiano Ronaldo.

Debutul in MLS a celor de la Inter Miami este foarte aproape. Echipa patronata de David Beckham va juca primul meci in martie 2020 impotriva celor de la LA Galaxy. Beckham nu vrea ca echipa sa se faca de ras si vrea sa aduca atat un antrenor cu nume cat si jucatori uriasi. Pentru postul de antrenor, Beckham vrea sa il aduca pe David Moyes sau Carlo Ancelotti.

Potrivit presei din Spania, Cristiano Ronaldo este una dintre tintele principale ale lui Beckham si vrea sa il aduca in America. Daca nu va reusi sa castige Champions League cu Juventus, Cristiano Ronaldo ar putea sa ii paraseasca pe torinezi. Pe langa Ronaldo, Beckham ii mai are in vizor si pe Mandzukic, Falcao si James Rodriguez.