Poza care face inconjurul lumii! Mourinho, batut de cel care i-a luat locul pe banca lui Manchester United! Cum au fost surprinsi cei doi antrenori

Manchester United s-a impus pe teren propriu in fata lui Tottenham cu 2-1.

Jose Mourinho a suferit prima infrangere la Tottenham chiar in fata fostei echipe, Manchester United. La finalul partidei, Mourinho si Solskjaer au oferit imaginea serii. Actualul antrenor al lui United s-a dus la Mourinho si a incercat sa il consoleze cu o mangaiere pe cap.

Manchester United a controlat jocul pe tot parcursul meciului. Rashford a deschis scorul in minutul 6 cu un sut in forta de la marginea careului.

In minutul 39, Dele Alli restabilea egalitatea dupa o actiune foarte buna in interiorul careului.

Scorul final a fost stabilit in minutul 49, cand Rashford a facut dubla dupa ce a transformat un penalty.

"Cei de la United au avut rezultate bune in acest sezon impotriva echipelor mari: Chelsea, Liverpool, Leicester. Tinand cont de modul in care joaca, este mai usor pentru ei. Nu se tem sa aiba o abordare defensiva. Este mai usor pentru ei cu echipele mai bune, care tin mai mult de minge", a spus Mourinho la finalul partidei.

Words can’t describe how much i love this photo #mufc #MANTOT pic.twitter.com/JO6AenFXrz