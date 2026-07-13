Didier Deschamps mută presiunea înaintea semifinalei cu Spania de la Cupa Mondială: cine este marea favorită

Didier Deschamps mută presiunea înaintea semifinalei cu Spania de la Cupa Mondială: cine este marea favorită CM 2026
SPORT.RO
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Selecționerul Franței consideră că ibericii au prima șansă la Dallas. Partida va fi marcată de un moment emoționant în memoria victimelor de la Nisa.

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Didier DeschampsCM 2026nationala franteiCupa Mondiala
Din articol

Înaintea duelului de la Dallas, din penultimul act al Campionatului Mondial 2026, Didier Deschamps încearcă să ia presiunea de pe umerii jucătorilor săi. Selecționerul, care se va despărți de naționala Franței la finalul acestui turneu, oferă statutul de favorită adversarei, mutând astfel atenția în tabăra echipei pregătite de Luis de la Fuente.

„Cunoaștem foarte bine Spania, ei sunt campionii europeni en-titre. I-am înfruntat și în semifinala Ligii Națiunilor vara trecută... ne considerau favoriți înainte de Cupa Mondială, dar Spania este adevărata favorită”, a transmis tehnicianul.

Revanșa după Euro 2024 și Liga Națiunilor

Confruntarea din Statele Unite reprezintă o reeditare a semifinalei de la EURO 2024, când ibericii s-au impus cu 2-1, dar și a duelului din Liga Națiunilor, încheiat cu scorul de 5-4 în favoarea spaniolilor. Deschamps mizează pe faptul că așteptările mari îi vor destabiliza pe adversari.

„Acest lucru pune mai multă presiune pe ei pentru tot ceea ce au realizat, chiar dacă au pierdut finala Ligii Națiunilor împotriva Portugaliei. Dar au o echipă foarte bună, cu multe puncte forte. Mai presus de toate, este prima semifinală a Cupei Mondiale, iar nivelul este deja extrem de ridicat”, a subliniat antrenorul francez.

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Omagiu pentru victimele atentatului de la Nisa

Dincolo de miza sportivă, jocul va avea o încărcătură emoțională aparte. Startul partidei va fi precedat de un minut de reculegere în amintirea celor 86 de persoane care și-au pierdut viața în atacul de la Nisa, de la care se împlinesc fix 10 ani.

Președintele Emmanuel Macron a apreciat decizia forului mondial de a aproba acest moment simbolic: „Mulțumim președintelui FIFA pentru că a răspuns solicitării Franței și tuturor francezilor care s-au mobilizat. Nu vom uita niciodată”, a punctat șeful statului.

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