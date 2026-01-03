Ce situație! Neymar va fi coleg la Santos cu omul care îi face ”zile fripte” surorii lui

Deși nu s-a refăcut încă după accidentarea la genunchi, iar medicii l-au sfătuit să stea departe de teren, Neymar a vrut să își ajute echipa, iar Santos l-a răsplătit.

Chiar la finalul anului trecut, brazilianul a bătut palma pentru prelungirea contractului cu Santos. Se pare că fotbalistul trecut pe la Barcelona și PSG va fi jucătorul lui Santos până la finalul acestui an, în speranța că va fi în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială.

Între timp, Neymar a avut parte de o surpriză la Santos. Echipa care l-a lansat în fotbalul mare tocmai l-a împrumutat până la finalul anului pe Gabriel Barbosa Almeida, nimeni altul decât iubitul Rafaellei Santos, sora lui Neymar. Cei doi au o relație tumultuoasă și s-au despărțit până în prezent de nu mai puțin de șase ori.

Gabriel a început fotbalul la Santos, club care, în 2016, l-a vândut lui Inter pentru 29,5 milioane de euro. În Europa, a mai jucat la Benfica, însă nu a reușit să se impună, motiv pentru care s-a întors în fotbalul brazilian.

