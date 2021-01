BREAKING NEWS! Veste uriasa pentru dinamovisti! Suporterii-actionari au facut anuntul: "Fotbalistii si-au primit banii si au renuntat sa depuna memoriu!"

Situatia de la Dinamo incepe sa dea semne de imbunatatire.

Suporterii din Peluza Catalin Hildan au anuntat pe o retea de socializare ca jucatorii cu care au cazut de acord sa isi prelungeasca contractele in acest sezon si-au primit banii.

De asemenea, fanii au precizat ca au ajuns la o intelegere cu Abdoulaye Ba si Alexander Gonzalez care si-au primit si ei restantele salariale si astfel au renuntat sa depuna memorii la FIFA.

Membrii programului DDB vor trebui sa poarte negocieri si cu Borja Valle, Isma Lopez si Rene Hinojo, care inca nu au primit niciun ban de la Dinamo si doresc sa depuna memoriu la Federatia Internationala, dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor.

Desi fac eforturi sustinute pentru a rezolva problemele creeate de conducerea spaniola a clubului, suporterii nu exclud varianta ca pe viitor sa accepte alaturi de ei in acest proiect si alti investitori.

Lotul condus de Ionel Gane se va reuni luni, 4 ianuarie, la baza de pregatire de la Saftica.

Dinamo va debuta in noul an in deplasare impotriva lui Hermannstadt, meci care se va disputa pe 13 ianuarie de la ora 19:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro