GHINION teribil pentru Koeman! A fost la un pas sa-l transfere pe fotbalistul pentru care a insistat, dar totul s-a BLOCAT! Ce s-a intamplat

Barcelona risca sa rateze inca o data transferul dorit cu insistenta de Ronald Koeman.

Antrenorul si-a anuntat inca din vara intentia de a-l transfera pe Memphis Depay, de la Olympique Lyon, insa atunci catalanii nu au avut banii ceruti de francezi pentru a-l aduce pe Camp Nou.

Recent a aparut in presa informatia potrivit careia sefii lui Lyon ar fi dispusi sa accepte o suma infima pentru atacantul in varsta de 26 de ani, asta doar pentru a nu-l pierde gratuit in vara, la incheierea contractului.

Acum, insa, jurnalistii de la L'Equipe anunta ca Memphis Depay nu va pleca pana la finalul sezonului din Ligue 1.

"Nu cred ca exista acest subiect referitor la plecarea lui Memphis. Nu avem niciun motiv sa fim ingrijorati. Suntem primii in clasament datorita intregului grup, care lucreaza foarte bine.

Pe langa jucatorii care lipsesc de cele mai multe ori din lot si Jean Lucas, care ar putea fi imprumutat, am hotarat sa nu existe nicio alta plecare", a declarat antrenorul lui Lyon, Rudi Garcia, potrivit presei din Franta.

Asadar, cel mai probabil, atacantul olandez se va desparti de Olympique Lyon in vara, el anuntand clubul ca nu doreste sa-si prelungeasca contractul.

Depay a ajuns in Franta in 2017, cand Lyon le-a platit 16 milioane de euro celor de la Manchester United.