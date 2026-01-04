Siyabonga Ngezana s-a accidentat la Cupa Africii

Titularizat de Hugo Broos, Siyabonga Ngezana a ieșit accidentat din meciul pe care Africa de Sud l-a disputat împotriva Camerunului la Cupa Africii.

Naționala Bafana Bafana a pierdut cu scorul de 1-2, astfel că naționala dinamovistului Devis Epassy merge în sferturile de finală, în timp ce Ngezana părăsește competiția.

Fundașul celor de la FCSB va avea câteva zile de vacanță însă, înainte de toate, Ngezana trebuie să afle cât de gravă este accidentarea suferită pe finalul meciului cu Camerun, având în vedere că a părăsit terenul șchipătând.

