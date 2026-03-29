Fostul atacant dinamovist, Marius Niculae, a povestit un episod mai puțin știut de la începutul anilor 2000. În acea perioadă, tehnicianul Ladislau Boloni o antrena pe Sporting Lisabona și i-a recomandat lui Giovanni Becali doi tineri jucători de perspectivă, printre care se afla și viitorul câștigător a cinci Baloane de Aur.

Negocierile au existat, dar mutarea a picat. Principalul impediment a fost reprezentat de pretențiile financiare ale fotbalistului, la care s-a adăugat și o partidă nereușită la care impresarul român a asistat direct din tribună.

Cum a ajuns Jorge Mendes să profite de ezitarea lui Becali

După refuzul lui Giovanni Becali, portughezul a ajuns sub aripa lui Jorge Mendes. Acesta i-a ghidat cariera și a facilitat transferul său istoric la Manchester United din 2002, în schimbul a 19 milioane de euro. Mendes a încasat apoi comisioane uriașe din mutările ulterioare ale jucătorului la Real Madrid (2009), Juventus și Al-Nassr. În prezent, la 41 de ani, lusitanul se pregătește alături de naționala sa pentru Cupa Mondială din acest an, dorind să adauge și acest trofeu în palmaresul său.

Marius Niculae a dezvăluit modul în care s-au desfășurat discuțiile dintre agentul român și jucătorul lusitan.

„(n.r. - E adevărată povestea cu Ferrari pentru Cristiano Ronaldo sau Quaresma?) Pentru Cristiano Ronaldo nu l-am auzit niciodată, era vorba de un Porsche pentru Quaresma. Și Cristiano Ronaldo ceruse o sumă de bani ca să semneze cu el. A fost o negociere reală. Loți Boloni i-a zis de doi jucători foarte buni pe care îi are Sporting, unul era Cristiano, și Giovanni cred că a avut și ghinion să prindă un meci slab, cred că au făcut acasă 0-0 cu Leiria. Nu a fost impresionat de ei, în acel moment îl avea pe Emre, un tânăr de la Galatasaray, care s-a transferat la Inter. Ei au rămas liberi pentru că impresarul de atunci, Jose Vega, a avut probleme cu niște bani pe care nu i-a plătit. Și atunci a fost șansa lui Mendes, dacă Giovanni îi lua atunci... Îi pare rău și acum lui Giovanni”, a povestit Marius Niculae, potrivit iAMSport.