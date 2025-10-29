Florinel Coman s-a oprit la borna 20! Vorbim despre numărul de selecții trecut în dreptul său.

Ultima apariție a fotbalistului, sub tricolor, datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor. Atunci, fostul jucător al FCSB-ului a fost trimis pe teren, în minutul 67, și a avut o prestație excelentă, în cele 23 de minute în care s-a aflat pe gazon. Pentru că a oferit pasa golului de 3-1, după care a stabilit scorul final, 4-1, prin reușita sa din minutul 83.

Coman, ultima șansă de a prinde lotul pentru meciurile din noiembrie

Având în vedere randamentul său din acel meci cu Cipru, cu siguranță, Coman n-a crezut, în niciun moment, că această partidă va rămâne ultima pentru el, în tricoul naționalei, până în ziua de astăzi. Din păcate pentru Florinel, fix asta s-a întâmplat.

Mai întâi, problemele medicale, iar apoi marginalizarea sa, la Al-Gharafa, l-au scos din circuitul primei reprezentative. La ultimele acțiuni, Coman n-a fost niciodată în lot, deși mai mereu numele său a fost trecut pe lista lărgită a stranierilor.

Inclusiv acum, înaintea partidelor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele pentru tricolori în grupa H a preliminariilor pentru CM 2026, Coman e pe lista lărgită a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). Includerea sa pe lista finală depinde însă de minutele pe care le va aduna Coman, la Al-Gharafa.

În ultimele două partide ale formației din Qatar, Coman a jucat 23 de minute în Liga Campionilor și 11 minute în campionat. Prea puțin pentru un fotbalist care vrea să fie în lotul național. Pentru a-și îmbunătăți șansele, în această privință, Coman mai are două oportunități la dispoziție.

Prima va fi meciul din Cupa Qatarului, mâine (ora 16.30), cu Al-Duhail. Cum în această competiție, antrenorul Pedro Martins merge, în principiu, pe mâna jucătorilor de rezervă, Florinel are șanse bune de a prinde primul 11. Cu o prestație reușită aici, românul ar rămâne apoi în cărți pentru titularizare, în meciul uriaș din Champions League, Al-Gharafa – Al-Hilal (luni, ora 20.15).

Așadar, Coman își joacă revenirea la echipa națională, în următoarele cinci zile! Pentru că, dacă ar aduna suficiente minute la Al-Gharafa, Mircea Lucescu îl va convoca pentru partidele cu Bosnia și cu San Marino, mai ales că selecționerul are probleme mari cu ceilalți stranieri, după cum Sport.ro a arătat aici.

