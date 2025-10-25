E clar: Pedro Martins, omul de pe banca celor de la Al-Gharafa, nu-l are la inimă pe Florinel Coman. Numai așa se explică faptul că, dintre toți stranierii de marcă din lotul formației din Doha, fostul star al FCSB-ului e cel mai puțin folosit.

Astăzi, Coman a primit încă o confirmare a faptului că Pedro Martins îl consideră un jucător „de umplutură“. Sport.ro a arătat aici cum a fost „răsplătit“ internaționalul român, la doar patru zile după ce fusese cel mai bun om de la Al-Gharafa într-o partidă din Champions League.

Și, din păcate pentru Coman, meciul Al-Ahli Doha – Al-Gharafa i-a oferit prea puține motive de bucurie. În partea secundă, Pedro Martins a efectuat cinci schimbări în formula de start și Florinel Coman a fost penultimul jucător pe care l-a trimis pe teren! Abia în minutul 79, la scorul de 2-1 pentru formația sa. La 11 minute după intrarea românului, scorul a devenit 3-1 pentru Al-Gharafa, în urma unui autogol. Așa s-a și încheiat partida, una din etapa a 7-a din Qatar Stars League.

Florinel Coman, primele minute în campionat din acest sezon

Singura consolare a lui Coman, după încă o partidă în care a fost marginalizat, a fost că el a debutat în actuala ediție a campionatului din Qatar cu ocazia meciului Al-Ahli – Al-Gharafa (1-3). În precedentele șase etape, românul nu bifase niciun minut!

Pentru cele 11 minute în care a jucat, Coman a fost notat cu 7,1 de Flashscore. Media echipei a fost de 7,1. Iată cifrele lui Florinel:

*Șuturi: 1

*Acuratețea paselor: 89% (8 din 9)

*Atingeri ale balonului: 13

*Atingeri în careul advers: 1

Grație succesului de astăzi, Al-Gharafa a trecut pe locul 1 în clasament, având 16 puncte strânse din șapte meciuri. Podiumul e completat de Qatar SC (14 puncte) și de Al-Shamal (14 puncte).

