Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!

Mircea Lucescu (80 de ani) are mari bătăi de cap, în privința partidelor cu Bosnia și cu San Marino!

Selecționerul a anunțat deja un lot lărgit al stranierilor, pentru cele două meciuri din noiembrie, dar când aruncăm o privire pe lista tricolorilor, ne dăm seama că mulți dintre ei au probleme la echipele lor de club. Iată câteva exemple:

*Radu Drăgușin – Încă n-a prins niciun minut la Tottenham după accidentarea gravă care îl ține pe tușă din ianuarie.

*Răzvan Marin – Traversează o formă slabă și în Grecia, după cum Sport.ro a arătat aici.

*Florinel Coman – Rămâne un „jucător de umplutură“ în Qatar, iar ce s-a întâmplat în weekend a reconfirmat această situație tristă pentru fostul star al FCSB-ului.

*Denis Drăguș – Are probleme medicale și n-a jucat în ultima etapă pentru Eyüpspor.

