Lucescu „fierbe“: jucătorul de la care avea mari așteptări, „lipit“ de bancă, în cădere liberă!

Pentru România urmează ultimele două partide din grupa H a preliminariilor CM 2026, cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie). Din păcate, aceste meciuri vin când mulți dintre internaționalii noștri au probleme la cluburile lor.

Mircea Lucescu (80 de ani) are mari bătăi de cap, în privința partidelor cu Bosnia și cu San Marino! 

Selecționerul a anunțat deja un lot lărgit al stranierilor, pentru cele două meciuri din noiembrie, dar când aruncăm o privire pe lista tricolorilor, ne dăm seama că mulți dintre ei au probleme la echipele lor de club. Iată câteva exemple:

*Radu Drăgușin – Încă n-a prins niciun minut la Tottenham după accidentarea gravă care îl ține pe tușă din ianuarie.

*Răzvan Marin – Traversează o formă slabă și în Grecia, după cum Sport.ro a arătat aici.

*Florinel Coman – Rămâne un „jucător de umplutură“ în Qatar, iar ce s-a întâmplat în weekend a reconfirmat această situație tristă pentru fostul star al FCSB-ului. 

*Denis Drăguș – Are probleme medicale și n-a jucat în ultima etapă pentru Eyüpspor.

Valentin Mihăilă, 34 de minute în toată luna octombrie!

Un alt jucător care îi dă bătăi de cap selecționerului e Valentin Mihăilă (25 de ani). Adică, un fotbalist de la care Mircea Lucescu avea mari așteptări, însă care e pe o pantă descendentă. Nu de azi, de ieri, ci de când a lăsat Parma, în Serie A, pentru a semna cu... Rizespor, locul 12 în Turcia, la ora actuală.

Drama și mai mare e că nici aici nu joacă Mihăilă! Aseară, în Samsunspor – Rizespor (1-1), el a rămas „lipit“ de banca de rezerve. De fapt, în ultimele cinci partide ale celor de la Rizespor în campionat, Mihăilă a adunat un total de... 34 de minute! Cu precizarea că de la un joc a lipsit, având probleme medicale. 

Dar și când a fost apt de joc, Mihăilă n-a arătat mai nimic, la Rizespor. Dovadă și bilanțul său: 4 meciuri, 1 gol!

În aceste condiții, chiar se pune problema includerii lui Mihăilă în lista finală pentru meciurile cu Bosnia și cu San Marino. Ceea ce e grav, având în vedere că, în preliminariile Euro 2024, Mihăilă a fost un om important în angrenajul naționalei lui Edi Iordănescu.

Clasamente oferite de Sofascore
