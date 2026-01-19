Sadio Mane a spus totul pe față! Cum a comentat scandalul de la Cupa Africii

Senegal a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins ţara gazdă cu 1-0 după prelungiri, duminică seara, la Rabat, pe ”Stade Prince Moulay Abdellah”, la capătul unei finale tensionate.

Unicul gol a meciului a fost marcat de Pape Gueye (94), mijlocaşul echipei Villarreal.



Sadio Mane: „Ar fi fost cu adevărat trist să văd un astfel de final”



Sadio Mane, unul dintre liderii din teren ai Senegalului, a vorbit la finalul partidei despre momentul în care colegii săi au părăsit terenul în urma unei lovituri de la 11 metri acordate prea ușor Marocului.

Fostul jucător de la Liverpool și Bayern Munchen și-a convins colegii să revină pe teren pentru a nu pierde finala la „masa verde”.

Portarul Mendy a apărat penalty-ul executat lamentabil de Brahim Diaz, care a ales să trimită din scăriță, iar Senegal s-a impus în prelungiri.

Fotbalistul de 33 de ani a explicat că ar fi fost păcat ca finala Cupei Africii să se decidă în urma unei faze controversate.

„Sincer, cred că ar fi fost cu adevărat trist şi păcat să văd un astfel de final.

Este imposibil să proiectezi o astfel de imagine întregii lumi. Ştiţi, fotbalul african este urmărit în prezent, fotbalul african s-a dezvoltat într-un mod incredibil. Aş fi preferat să pierd decât să se termine aşa. Asta m-a motivat să le spun băieţilor să se întoarcă pe teren şi să joace fotbalul nostru.”, a declarat Sadio Mane după finala câștigată.

