Senegal a învins-o clar pe Benin, scor 3-0, și a încheiat grupa pe primul loc, calificându-se fără emoții în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025.



Succesul le-a permis „Leilor din Teranga” să își păstreze statutul de favoriți, urmând să își afle adversara din faza eliminatorie după stabilirea clasamentelor finale.

Kiki și Roche s-au calificat în „optimile” Cupei Africii pe Națiuni



În partida disputată împotriva Senegalului, Benin a mizat din primul minut pe Roche, fundașul central de la Petrolul Ploiești, care a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai defensivei. Roche a primit nota 6,1 din partea celor de la Flashscore, cea mai mare dintre apărătorii beninezi. Pe banca de rezerve s-a aflat și David Kiki, jucător legitimat la FCSB, însă acesta nu a fost introdus pe teren.



După rezultatele din ultima rundă, s-au stabilit cele 16 echipe care vor continua competiția la CAN 2025, urmând ca tabloul complet al optimilor să fie cunoscut miercuri seara. Printre duelurile deja confirmate se numără Mali – Tunisia și Maroc – Tanzania, în timp ce Senegal așteaptă să își afle adversara din faza următoare.

