Marocul a pierdut apelul la TAS! Senegalul îşi recuperează titlul
La 17 martie, comisia de apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) a retras titlul Senegalului, proclamând Marocul, ţara gazdă a competiţiei, drept câştigătoare.
Senegalezii se impuseseră cu 1-0 în finală, pe 18 ianuarie, la Rabat, la finalul unui meci haotic în care mai mulţi dintre jucătorii lor părăsiseră terenul pentru a protesta la adresa unei decizii arbitrale.
La mai mult de zece luni de la finală, TAS anulează decizia comisiei de apel a CAF şi "consideră că arbitrul nu a comis nicio eroare de drept" atunci când a dispus reluarea jocului după incidente.
"Regulamentul CAF (care ar fi dus la descalificarea Senegalului, n.r.) s-ar fi aplicat dacă arbitrul ar fi fluierat încheierea definitivă a meciului, ceea ce ar fi dus la înfrângerea Senegalului, dar acest lucru nu s-a întâmplat", a adăugat instanţa.
În 18 ianuarie, la Rabat, Senegalul a fost încoronat campion a Africii după ce a învins Marocul (1-0) la finalul prelungirilor şi al unui moment de haos: contestând un penalty acordat marocanilor în timpul de prelungire, ratat în cele din urmă de Brahim Diaz, o mare parte dintre jucătorii senegalezi au părăsit terenul şi s-au întors abia un sfert de oră mai târziu.
După o decizie în primă instanţă care a dispus sancţiuni disciplinare fără a pune în discuţie rezultatul meciului, comisia de apel a CAF, sesizată de federaţia marocană, a decis pe 17 martie înfrângerea prin forfait a Senegalului, cu scorul de 3-0. Aceasta s-a referit la articolele 82 şi 84 din regulamentul Cupei Africii, care interzic "părăsirea terenului înainte de sfârşitul regulamentar al meciului fără autorizarea arbitrului".
Federaţia Senegaleză de Fotbal (FSF) a denunţat "cel mai grosolan jaf administrativ din istoria sportului nostru", prezentând chiar trofeul suporterilor din diaspora, la sfârşitul lunii martie, la Stade de France, înainte de a se adresa TAS.
Marocul a denunţat un incident marţi dimineaţă
Cu câteva ore înainte de această decizie, Marocul a adresat o scrisoare oficială către TAS, denunţând un "incident" care îl viza pe unul dintre arbitri, acuzat că ar fi avut duminică o întâlnire cu preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal, Abdoulaye Fall, a aflat AFP din surse apropiate.
"Comisia responsabilă de aceste cereri de recuzare a considerat că nu există suficiente elemente în acest stadiu pentru a amâna notificarea hotărârii", a precizat TAS în răspunsul său.
Federaţia marocană are posibilitatea de a introduce un recurs la tribunalul federal elveţian, care nu se pronunţă asupra fondului cauzei, ci intervine doar în chestiuni de procedură, scrie News.ro.