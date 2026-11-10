După un tur de sezon regular foarte bun, început și sfârșit însă cu singurele două înfrângeri, Dinamo se află pe locul 2 în Superligă, la egalitate de puncte (33) cu liderul Universitatea Craiova, care are un golaveraj superior (+24 pentru olteni față de +21 pentru ”câini”).

În pauza competițională, echipa lui Nuno Campos trimite șapte jucători la echipele naționale.

Cine sunt internaționalii ”câinilor”

Cătălin Cîrjan - naționala României, meciuri cu Polonia și Bosnia în Liga Națiunilor

David Irimia și Ianis Tarbă - ambii la naționala Under 20 a României, meciuri cu Elveția și Polonia în Elite League

Alaa Bellaarouch - naționala Marocului, ”dublă” cu Niger în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni

Nikita Stoinov - naționala Israelului, meciuri cu Kosovo și Austria în Liga Națiunilor

Imran Fetai - naționala Macedoniei de Nord, meciuri cu Scoția și Slovenia în Liga Națiunilor

Oliver Hintsa - naționala Eritreei, ”dublă” cu Guineea în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni

Andrei Nicolescu a spus-o! De câți bani are nevoie Dinamo ca să reajungă în top

Deși forma sportivă este una foarte bună, la Dinamo există în continuare probleme: echipa nu se bucură de cea mai bună infrastructură, iar costurile pentru modernizare sunt serioase.

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a expus faptul că lipsa de infrastructură își spune cuvântul. Costurile estimate de oficialul echipei se ridică la 2,6 milioane de euro.

Rămâne de văzut și dacă echipa va face transferuri pe sume importante în următoarele ferestre de mercato, în condițiile în care Cătălin Cîrjan, Danny Armstrong sau Nikita Stoinov se bucură de cote bune de piață.

„Am construit cât de cât o echipă sportivă competitivă. Am făcut niște lucruri din punct de vedere sportiv care au dus-o pe Dinamo la nivelul unor echipe care erau cu 5-6 ani în fața noastră, dar am crescut mai mult decât alții.

Nu am reușit și nu reușim să compensăm lipsa de infrastructură. Când o să putem să facem și chestia aia, să putem avea două echipe, una în Liga 1, una în a doua... Mulți bani, doar pe terenuri îmi trebuie 2,6 milioane de euro”, a explicat Nicolescu.

(n.r. - Când estimați că veți avea banii ăștia?) Câte icoane ai? Și cu zona medicală, și tot... Eu vorbesc de terenuri, strict terenuri, 2,6 milioane de euro”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.