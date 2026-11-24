Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Ciprian Marica în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

Cei trei au vorbit despre victoria lui Rapid de luni seara, când giuleștenii s-au impus cu 3-1 în fața lui Sepsi și au urcat pe locul doi în Superliga.

Robert Niță a clarificat situația lui Alexandru Dobre: „Va termina contactul în vară”

Aripa dreaptă din atacul Rapidului a marcat din nou pentru giuleșteni în acest sezon, și a făcut-o la prima fază a meciului, în minutul 1.

Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători de la Rapid, astfel că Robert Niță a fost întrebat despre viitorul fotbalistului de 28 de ani la formația bucureșteană.

În contextul în care lui Dobre îi expiră înțelegerea cu Rapid în vara anului viitor, oficialul din Giulești a dezvăluit că fotbalistul a fost ofertat de Rapid pentru a prelungi, iar situația se va lămuri înainte de finalul acestui an.

„Sunt discuții, Dobre va termina contactul în vară. Este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar până la data de 15-16 decembrie, adică după meciul din campionat cu Dinamo, situația contractuală a jucătorilor aflați în vară la final de contract va trebui clarificată.

Sunt mai mulți, sunt Onea, Aioani, Pașcanu sunt destui jucători aflați la final de contract în vară, dar acum sunt importante meciurile, puncte și în același timp definitivarea unui lot pentru partea a doua a campionatului, care începe pe 15-16 ianuarie.

Jucătorii Rapidului care se află în ultimele luni de contract au primit oferte, se discută cu ei, dar în același timp te mai uiți și la piața externă”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.



