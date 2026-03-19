Forul african a decis să anuleze victoria obținută pe teren de Senegal și să acorde trofeul naționalei din Maroc.

Comisia de Apel a stabilit că Senegal a încălcat grav regulamentul competiției și a omologat finala cu scorul de 3-0 pentru Maroc, care a devenit astfel campioana Africii.

Mesajul lui Koulibaly

Unul dintre cei mai vocali jucători a fost căpitanul Senegalului, Kalidou Koulibaly. Fundașul central de la Al‑Hilal SFC a publicat mai multe mesaje pe Instagram, în care a făcut trimitere directă la CAF.

„Respectați campionii!”, a scris Koulibaly într-o postare. Ulterior, fundașul a adăugat alte mesaje sugestive: „Trofeul e aici... și n-o să plece!” și „Ei pot doar să se uite”.

Kalidou Koulibaly evoluează în prezent la Al-Hilal și are 102 de selecții pentru naționala Senegalului.