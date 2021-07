S-a aflat totul! Ce au vorbit Messi si Neymar la finalul Copa America! Paredes a lamurit misterul 

Messi si Neymar s-au reintalnit pe teren pentru prima data de la plecarea brazilianului de pe Camp Nou.

Cei doi au fost adversari in finala Copa America, acolo unde Argentina s-a impus cu 1-0 in fata Braziliei, pe Maracana. Singurul gol al meciului a fost inscris de Di Maria, care i-a adus astfel lui Messi primul trofeu important alaturi de nationala mare.

Reintalnirea celor doi a fost plina de emotie, iar la finalul meciului s-au imbratisat pe teren. Ulterior, Messi si Neymar au fost surprinsi vorbind pe tunelul spre vestiare, impreuna cu Leandro Paredes, coechipierul lui Neymar de la PSG

Messi & Neymar after the match ???? pic.twitter.com/HLEWf08UA2 — 433 (@433) July 11, 2021

Paredes a oferit detalii despre intalnirea de pe culoar, dezvaluind care au fost subiectele de discutie dintre el, Messi si starul brazilian.

"Am stabilit sa facem schimb de tricouri la finalul meciului, insa nu am putut face asta. Eu eram pe teren si sarbatoream, am fost sa iau telefonul pentru a vorbi cu familia mea. Aveam un mesaj de la Neymar in care imi spunea ca ma asteapta afara, asa ca am mers sa il caut.

Nu am vorbit despre finala, ce-i drept, am vorbit despre cum este fiecare, de cum sunt familiile noastre si de planurile pe care le avem in vacanta. Pe langa faptul ca sunt superstaruri, faptul ca sunt atat de umili incat se pot aseza dupa o finala atat de importanta si sa vorbeasca despre alte lucruri, este incredibil", a spus Paredes pentru TyC, citat de AS.