Imagini ireale cu Messi din Miami! Fanii s-au calcat in picioare pentru a se poza cu superstarul Barcelonei 

Leo Messi (34 ani) a plecat in vacanta dupa ce a castigat Copa America.

Starul argentinian a castigat primul trofeu important alaturi de nationala mare, dupa ce a invins-o pe Brazilia in finala Copa America, iar acum a intrat in vacanta. Messi a calatorit din Argentina in Miami, alaturi de familie, iar de acolo vor merge si in Caraibe.

TNT Sports Argentina a publicat un clip in care fotbalistul Barcelonei incerca sa iasa dintr-o cladire, alaturi de bodyguarzi si era asaltat de fanii sai, care asteptau la usa, in numar extrem de mare, pentru a face poze cu el. In imagini se vede cum acestia se calca in picioare pentru a ajunge la idolul a sute de milioane de oameni.

Leo Messi incearca sa avanseze cu dificultate prin multime si reuseste cu ajutorul oamenilor de ordine.

LOCURA por MESSI en Miami ???????? pic.twitter.com/uzLpOwGkdq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 16, 2021