Fază controversată în Universitatea Craiova – FC Botoșani! Oltenii au cerut cartonașul roșu
Universitatea Craiova se duelează cu FC Botoșani în runda cu numărul 23 din Superliga României.

Universitatea Craiova FC Botoșani Superliga
Încă din startul jocului, s-a produs o fază extrem de controversată.

În al patrulea minut al partidei, un balon care îl viza pe Diaw a trecut de fundașul central al moldovenilor și se îndrepta către poarta lui Anestis. Â

Nsimba a pornit în urmărirea balonului, dar Diaw ”s-a urcat” pe adversarul său, care s-a prăbușit pe gazon, iar mingea a ajuns în cele din urmă la Miron.

Marcel Bîrsan a considerat că nu este fază de gol iminentă, astfel că a dictat doar lovitură liberă pentru olteni și i-a acordat jucătorului de la FC Botoșani cartonaș galben.

Cei de la Universitatea Craiova nu au fost mulțumiți de decizia centralului și au solicitat ca Diaw să fie eliminat. Decizia lui Bîrsan nu s-a schimbat, iar oltenii s-au conformat. Alexandru Cicâldău a executat lovitura liberă, dar a trimis direct în zid.

