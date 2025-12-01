NEWS ALERT FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi

FCSB &icirc;l pierde pe Siyabonga Ngezana! Anunțul oficial venit astăzi Superliga
SPORT.RO
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost inclus în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui FCSB din acest an.

Luni, 1 decembrie, selecționerul belgian Hugo Broos (73 de ani) a anunțat lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, turneu final găzduit de Maroc în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

Siyabonga Ngezana merge la Cupa Africii și pierde ultimele meciuri ale anului de la FCSB

Siyabonga Ngezana, fundașul lui FCSB, a fost inclus pe lista finală. Conform unui anunț făcut recent de FIFA, toate cluburile vor fi obligate să elibereze jucătorii pentru Cupa Africii până pe 8 decembrie, cel târziu.

În aceste condiții, FCSB îl va mai avea la dispoziție pe Ngezana doar la meciurile cu UTA Arad (Cupa României, 3 decembrie) și Dinamo (Superliga, 6 decembrie). Stoperul sud-african va rata partidele cu Feyenoord (Europa League, 11 decembrie) și cele din Superliga cu Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie). 

"A trebuit să renunțăm la 30 de jucători. Poate că sunt jucători care ar fi meritat să joace la Cupa Africii, dar a trebuit să iau niște decizii. Nu a fost simplu, în special în anumite poziții. Sper că am luat hotărârile corecte.

Duminică seară voi reveni de la Washington, după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. De luni (n.r - 8 decembrie) vom începe pregătirile pentru Cupa Africii, iar de miercuri (n.r - 10 decembrie), cel târziu, vreau să am tot grupul pentru a începe pregătirile pentru AFCON. Aș vrea ca pe 16 sau 17 să găsim un adversar și să jucăm un meci amical", a spus Hugo Broos.

Programul Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni

"Bafana Bafana" a fost repartizată în grupa B, alături de Egipt, Angola și Zimbabwe. În optimile de finală se vor califica primele două clasate și cele mai bune patru ocupante ale locurilor 3.

  • 22 decembrie: Africa de Sud - Angola (Marrakesh)
  • 26 decembrie: Egipt - Africa de Sud (Agadir)
  • 29 decembrie: Zimbabwe - Africa de Sud (Marrakesh)

Când se joacă fazele eliminatorii de la Cupa Africii pe Națiuni

  • Optimile de finală: 3-6 ianuarie
  • Sferturile de finală: 9-10 ianuarie
  • Semifinale: 14 ianuarie
  • Finala mică: 17 ianuarie
  • Finala: 18 ianuarie
