Atacantul francez nu a mai fost inclus nici pe lista UEFA, nici pe lista LPF și nu a făcut nici măcar pregătirea de vară alături de roș-albaștri.

Transferat în iarnă pentru a-i ajuta pe roș-albaștri după accidentarea lui Daniel Bîrligea, în această stagiune Jordan Gele nu a mai fost inclus de Gigi Becali în planurile echipei.

Jordan Gele nu a mai continuat la FCSB din această vară , dar nici posibilitatea de a reveni la Unirea Slobozia nu a fost un aspect realizabil. Clubul de la care l-a luat campioana României nu și-a pus această problemă, neputând să își permită să plătească un salariu important pentru atacant.

Mai multe echipe din campionatul României s-au arătat interesate de Jordan Gele, însă, în cele din urmă, atacantul nu va mai continua în Superliga. Se pare că Jordan Gele a bătut palma cu Al-Kharitiyath, care evoluează în liga a doua din Qatar.

Fotbalistul va avea un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro, iar Ilie Lemnaru a declarat, într-o discuție cu SPORT.RO, că nu s-a pus problema ca Gele să revină la Unirea Slobozia, știind că experiența chiar și scurtă de la FCSB i-a crescut cota, dar și pretențiile salariale.

”Nu s-a pus problema ca Gele să revină la noi după plecarea de la FCSB. Avea un salariu foarte mare, noi nu puteam să dăm 10.000 de euro sau mai mult. Nu s-a pus problema ca el să se întoarcă, în primul rând din punct de vedere financiar.

Am avut doar o discuție ca între prieteni cu el, dar doar atât. El a ajuns la un nivel... a ajuns în Qatar, unde ia 20.000 de euro, din ce am înțeles. Fotbalul te răsplătește!”, a spus Ilie Lemnaru pentru Sport.ro.

Gele, doar un gol pentru FCSB

Un singur gol în 12 meciuri a marcat Gele pentru FCSB. A avut statistici mult mai bune la Unirea Slobozia, pentru care, în 24 de partide, a marcat de cinci ori și a oferit patru pase decisive.

În acest moment, Gele are o cotă de piață de 250.000 de euro.

