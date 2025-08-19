EXCLUSIV De ce nu a mai ajuns Jordan Gele în Superliga României după despărțirea de FCSB. Reacția conducerii: "20.000 de euro pe lună"

De ce nu a mai ajuns Jordan Gele &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei după despărțirea de FCSB. Reacția conducerii: 20.000 de euro pe lună Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul Jordan Gele nu a impresionat în tricoul celor de la FCSB.  

TAGS:
Jordan GeleFCSBdespartireSuperliga RomanieiUnirea SloboziaofertasalariuIlie Lemnaru
Din articol

Jordan Gele nu a mai continuat la FCSB din această vară, dar nici posibilitatea de a reveni la Unirea Slobozia nu a fost un aspect realizabil. Clubul de la care l-a luat campioana României nu și-a pus această problemă, neputând să își permită să plătească un salariu important pentru atacant.

Transferat în iarnă pentru a-i ajuta pe roș-albaștri după accidentarea lui Daniel Bîrligea, în această stagiune Jordan Gele nu a mai fost inclus de Gigi Becali în planurile echipei.

Atacantul francez nu a mai fost inclus nici pe lista UEFA, nici pe lista LPF și nu a făcut nici măcar pregătirea de vară alături de roș-albaștri.

Jordan Gele, un atacant prea scump pentru Unirea Slobozia

Mai multe echipe din campionatul României s-au arătat interesate de Jordan Gele, însă, în cele din urmă, atacantul nu va mai continua în Superliga. Se pare că Jordan Gele a bătut palma cu Al-Kharitiyath, care evoluează în liga a doua din Qatar.

Fotbalistul va avea un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro, iar Ilie Lemnaru a declarat, într-o discuție cu SPORT.RO, că nu s-a pus problema ca Gele să revină la Unirea Slobozia, știind că experiența chiar și scurtă de la FCSB i-a crescut cota, dar și pretențiile salariale.

”Nu s-a pus problema ca Gele să revină la noi după plecarea de la FCSB. Avea un salariu foarte mare, noi nu puteam să dăm 10.000 de euro sau mai mult. Nu s-a pus problema ca el să se întoarcă, în primul rând din punct de vedere financiar.

Am avut doar o discuție ca între prieteni cu el, dar doar atât. El a ajuns la un nivel... a ajuns în Qatar, unde ia 20.000 de euro, din ce am înțeles. Fotbalul te răsplătește!”, a spus Ilie Lemnaru pentru Sport.ro.

Gele, doar un gol pentru FCSB

Un singur gol în 12 meciuri a marcat Gele pentru FCSB. A avut statistici mult mai bune la Unirea Slobozia, pentru care, în 24 de partide, a marcat de cinci ori și a oferit patru pase decisive.

În acest moment, Gele are o cotă de piață de 250.000 de euro.

Jordan Gele

  • Jordan gele
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Scoțienii, uimiți de gestul lui Becali: &rdquo;Un atac incredibil!&rdquo;
Scoțienii, uimiți de gestul lui Becali: ”Un atac incredibil!”
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Halep, detronată, Ngezana, iertată și verdictul BBC pentru Aberdeen - FCSB
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Halep, detronată, Ngezana, iertată și verdictul BBC pentru Aberdeen - FCSB
Genocidul din Gaza &icirc;ngrozește: Canadienii cer anularea meciului cu Israel!
Genocidul din Gaza îngrozește: Canadienii cer anularea meciului cu Israel!
Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul &icirc;n capitala dansului
Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului
FCSB, o singură condiție pentru a trece de Aberdeen. Avertismentul lui Ciprian Marica
FCSB, o singură condiție pentru a trece de Aberdeen. Avertismentul lui Ciprian Marica
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

Ioan Ovidiu Sabău &icirc;și scoate pălăria după Farul - U Cluj: Tot respectul și aprecierea mea!

Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

FCSB a luat decizia &icirc;n cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

FCSB a luat decizia în cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

CITESTE SI
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, &icirc;n Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu &icirc;l poate găsi

stirileprotv Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!