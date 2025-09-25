Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România

Sosirea lui Jordan Gele (33 de ani), de la Unirea Slobozia la FCSB, a fost genul de transfer sortit eșecului, de la bun început!
Pentru că un atacant care n-a rupt gura târgului, la Slobozia – a avut cinci goluri, în total – cu o vârstă înaintată, a fost luat de campioana noastră pe niște criterii pe care, probabil, le știa doar Gigi Becali. De altfel, la FCSB, Gele n-a depășit niciodată statutul unui jucător „de umplutură“: 12 meciuri, 1 gol și 2 pase de gol, în cele 346 de minute în tricoul roș-albaștrilor.
Spre finalul lunii august, Becali și-a asumat pierderea de 300.000 de euro, în cazul lui Jordan Gele – cât a costat transferul său de la Unirea Slobozia – și l-a pus pe liber. Din această postură, vârful francez s-a mutat, în Qatar. Atenție: un fotbalist de la campioana noastră n-a fost o țintă pentru echipele din Qatar Stars League. Pentru că Gele a semnat cu Al-Kharaitiyat. În liga a doua din Qatar!
Jordan Gele, star la Al-Kharaitiyat
Aflat pe final de carieră, Gele și-a găsit, totuși, fericirea fotbalistică la un nivel scăzut. Pentru că a ajuns la un salariu mare, în Qatar, iar Al-Kharaitiyat l-a transformat într-un star. Dovadă și ultimul meci al echipei, ieri, în etapa a doua din cupă. În partida cu Qatar SC, Al-Kharaitiyat s-a impus cu 4-1. Cu un aport decisiv al lui Gele: un gol, de 1-1, și o pasă de gol, când echipa sa a trecut în frunte cu 2-1.
După partida de ieri, Gele și-a îmbunătățit și mai mult cifrele, la Al-Kharaitiyat. În acest moment, după cinci apariții în tricoul arabilor, fostul FCSB-ist are 3 goluri și 1 pasă de gol.
Din păcate pentru Gele, lăsând deoparte victoria din cupă, situația echipei sale e una destul de proastă, în liga a doua din Qatar. Aici, după trei etape, Al-Kharaitiyat e penultima, având 1 punct. Vestea bună e că, în Qatar, liga a doua e capăt de linie. Pentru că de aici nu retrogradează nicio echipă!