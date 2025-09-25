Plecarea de la FCSB l-a făcut star: atacantul aruncat de Becali și-a găsit fericirea departe de România

Sosirea lui Jordan Gele (33 de ani), de la Unirea Slobozia la FCSB, a fost genul de transfer sortit eșecului, de la bun început!

Pentru că un atacant care n-a rupt gura târgului, la Slobozia – a avut cinci goluri, în total – cu o vârstă înaintată, a fost luat de campioana noastră pe niște criterii pe care, probabil, le știa doar Gigi Becali. De altfel, la FCSB, Gele n-a depășit niciodată statutul unui jucător „de umplutură“: 12 meciuri, 1 gol și 2 pase de gol, în cele 346 de minute în tricoul roș-albaștrilor.

Spre finalul lunii august, Becali și-a asumat pierderea de 300.000 de euro, în cazul lui Jordan Gele – cât a costat transferul său de la Unirea Slobozia – și l-a pus pe liber. Din această postură, vârful francez s-a mutat, în Qatar. Atenție: un fotbalist de la campioana noastră n-a fost o țintă pentru echipele din Qatar Stars League. Pentru că Gele a semnat cu Al-Kharaitiyat. În liga a doua din Qatar!

